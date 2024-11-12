 
الثلاثاء 2024-11-12 03:43 م
 

وزير الصحة: الموافقة على إنشاء 3 مراكز صحية في إربد وعجلون

الدكتور فراس الهواري
الدكتور فراس الهواري
الثلاثاء، 12-11-2024 02:08 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء ثلاثة مراكز صحية في مناطق سال بإربد، وفي الهاشمية وحلاوة بعجلون.اضافة اعلان


وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الاتصال الحكومي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد اليوم الثلاثاء، ان زيارة رئيس الوزراء لمستشفى الأميرة بسمة الجديد زيارة هامة.

وأشار إلى ان العمل جاري لإعادة تأهيل مستشفى الاميرة بسمة القديم وإنشاء مركز صحي كبير في المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في قصبة إربد.
 
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