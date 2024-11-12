وزير الصحة: الموافقة على إنشاء 3 مراكز صحية في إربد وعجلون

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الاتصال الحكومي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد اليوم الثلاثاء، ان زيارة رئيس الوزراء لمستشفى الأميرة بسمة الجديد زيارة هامة.
وأشار إلى ان العمل جاري لإعادة تأهيل مستشفى الاميرة بسمة القديم وإنشاء مركز صحي كبير في المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في قصبة إربد.
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