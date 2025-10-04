وزير الصحة: تعليمات جديدة لطلب صور الرنين من قبل الأطباء

10:12 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت النتائج الأولية لتطبيق خطة وزارة الصحة لتقليص فترات انتظار التصوير بالرنين المغناطيسي ارتفاعا ملحوظاً في عدد صور الرنين المغناطيسي التي تم اجراؤها خلال شهر أيلول 2025، حيث تم إجراء 14,327 صورة رنين مغناطيسي في المستشفيات الحكومية المشمولة بالخطة، مقارنةً بمعدل شهري سابق بلغ 5,700 صورة فقط، أي بزيادة فعلية قدرها 8,627 صورة.





وكانت وزارة الصحة قد بدأت تنفيذ خطة شاملة اعتباراً من الأول من أيلول 2025، استهدفت رفع الطاقة التشغيلية لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة في المستشفيات التي تعاني من تراكم في قوائم الانتظار، كمستشفيات البشير، الحسين السلط الجديد، الزرقاء الحكومي، الأميرة بسمة، الكرك الحكومي.



وتضمنت الخطة تمديد ساعات العمل في هذه المستشفيات بالإضافة إلى مستشفيات (التوتنجي، معاذ بن جبل، الرمثا، والنديم) لتشمل الفترات المسائية (شفتB ، وتفعيل دوام أيام السبت، بالإضافة إلى بدء التصوير في بعض المستشفيات من الساعة السادسة صباحاً، وذلك بهدف استغلال أقصى طاقة تشغيلية ممكنة.



وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطة في شهرها الأول، حيث كان هدف البرنامج اضافة 7000 صورة لكن بجهد مميز وصلنا إلى 8,627



وأوضح البدور أن الوزارة ستواصل عمليات المتابعة والتقييم بشكل دوري، بهدف ضمان استمرارية التحسن في مستوى الخدمات وتقليص فترات الانتظار، وذلك ضمن سياسة تعتمد على تنظيم الطلبات الطبية وفق أولويات دقيقة ومدروسة. كما أشار إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة لتنظيم آلية طلب صور الرنين المغناطيسي من قبل الأطباء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمة للمستحقين وفق معايير واضحة.