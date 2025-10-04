السبت 2025-10-04 12:11 م
 

وزير الصحة: تعليمات جديدة لطلب صور الرنين من قبل الأطباء

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
 
السبت، 04-10-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت النتائج الأولية لتطبيق خطة وزارة الصحة لتقليص فترات انتظار التصوير بالرنين المغناطيسي ارتفاعا ملحوظاً في عدد صور الرنين المغناطيسي التي تم اجراؤها خلال شهر أيلول 2025، حيث تم إجراء 14,327 صورة رنين مغناطيسي في المستشفيات الحكومية المشمولة بالخطة، مقارنةً بمعدل شهري سابق بلغ 5,700 صورة فقط، أي بزيادة فعلية قدرها 8,627 صورة.اضافة اعلان


وكانت وزارة الصحة قد بدأت تنفيذ خطة شاملة اعتباراً من الأول من أيلول 2025، استهدفت رفع الطاقة التشغيلية لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة في المستشفيات التي تعاني من تراكم في قوائم الانتظار، كمستشفيات البشير، الحسين السلط الجديد، الزرقاء الحكومي، الأميرة بسمة، الكرك الحكومي.

وتضمنت الخطة تمديد ساعات العمل في هذه المستشفيات بالإضافة إلى مستشفيات (التوتنجي، معاذ بن جبل، الرمثا، والنديم) لتشمل الفترات المسائية (شفتB ، وتفعيل دوام أيام السبت، بالإضافة إلى بدء التصوير في بعض المستشفيات من الساعة السادسة صباحاً، وذلك بهدف استغلال أقصى طاقة تشغيلية ممكنة.

وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطة في شهرها الأول، حيث كان هدف البرنامج اضافة 7000 صورة لكن بجهد مميز وصلنا إلى 8,627

وأوضح البدور أن الوزارة ستواصل عمليات المتابعة والتقييم بشكل دوري، بهدف ضمان استمرارية التحسن في مستوى الخدمات وتقليص فترات الانتظار، وذلك ضمن سياسة تعتمد على تنظيم الطلبات الطبية وفق أولويات دقيقة ومدروسة. كما أشار إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة لتنظيم آلية طلب صور الرنين المغناطيسي من قبل الأطباء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمة للمستحقين وفق معايير واضحة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لى

طب وصحة 3 إضافات بسيطة لتحويل قهوتك الصباحية إلى مشروب صحي

ىاىا

طب وصحة تمرين بسيط بعد الوجبات يخفض السكر في الدم ويحسن صحتك العامة

اففافا

طب وصحة روتين بسيط يخلصك من نوبات القلق في دقائق

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى

تع

فن ومشاهير فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل

قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

فلسطين قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

اغ

فن ومشاهير باسم ياخور وسامر المصري يجتمعان في "النويلاتي" برمضان 2026

غزة

فلسطين انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة