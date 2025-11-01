السبت 2025-11-01 12:21 م
 

وزير الصحة: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

السبت، 01-11-2025 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم البدور عن تخفيض أسعار 97 صنفاً دوائياً بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 5% إلى 72%، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة وتوجيهات رئيس الوزارء د.جعفر حسان  للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين قدرتهم على الحصول على العلاج.اضافة اعلان


وبيّن الدكتور البدور أن قائمة الأدوية المخفَّضة شملت أصنافاً أساسية ومستخدمة على نطاق واسع في علاج أمراض متعددة.

وأكد البدور أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الصحة  والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضبط أسعار الأدوية وتحسين توافرها، بما يضمن الحصول عليها  بأسعار مناسبه ، ويدعم الأمن الدوائي الوطني، مؤكداً على الاستمرار بمراجعة الأسعار بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات في الأسواق العالمية وحماية مصلحة المواطن الأردني.

وبينت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أن خفض الأسعار شمل 14 نوعاً من المضادات الحيوية، و8 أدوية جلدية، و8 أدوية للجهاز التنفسي، و8 أدوية للجهاز العصبي، ودوائين للجهاز الهضمي، ودوائين للخصوبة والجهاز التناسلي، و25 دواءً للسرطان والأمراض المناعية، ونوعاً واحداً للعيون، ودوائين للغدد، و5 أنواع من المسكنات وخافضات الحرارة، و8 أدوية لأمراض الدم، و14 دواءً لأمراض القلب.

وأضافت أن مؤسسة الغذاء والدواء ستبقى صمام امان لدواء وغذاء الأردنيين من خلال المراقبة والمتابعه للأسعار  و المأمونية .
 
 
