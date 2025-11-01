وزير الصحة: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

وبيّن الدكتور البدور أن قائمة الأدوية المخفَّضة شملت أصنافاً أساسية ومستخدمة على نطاق واسع في علاج أمراض متعددة.
وأكد البدور أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضبط أسعار الأدوية وتحسين توافرها، بما يضمن الحصول عليها بأسعار مناسبه ، ويدعم الأمن الدوائي الوطني، مؤكداً على الاستمرار بمراجعة الأسعار بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات في الأسواق العالمية وحماية مصلحة المواطن الأردني.
وبينت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أن خفض الأسعار شمل 14 نوعاً من المضادات الحيوية، و8 أدوية جلدية، و8 أدوية للجهاز التنفسي، و8 أدوية للجهاز العصبي، ودوائين للجهاز الهضمي، ودوائين للخصوبة والجهاز التناسلي، و25 دواءً للسرطان والأمراض المناعية، ونوعاً واحداً للعيون، ودوائين للغدد، و5 أنواع من المسكنات وخافضات الحرارة، و8 أدوية لأمراض الدم، و14 دواءً لأمراض القلب.
وأضافت أن مؤسسة الغذاء والدواء ستبقى صمام امان لدواء وغذاء الأردنيين من خلال المراقبة والمتابعه للأسعار و المأمونية .
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام
-
الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال
-
الصفدي يشارك في جلسة حوارية عن "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأمن ينعى أسامة المساعيد
-
وزير الإدارة المحلية: البيوت التراثية في إربد منارة للثقافة والفن
-
مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان
-
انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد