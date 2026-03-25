وزير الصحة: مخزون الأدوية والمواد الخام يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهرا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن القطاعين الصحي والدوائي في المملكة يتمتعان باستقرار وجاهزية عالية، مشددا على توفر مخزون استراتيجي من الأدوية الجاهزة يكفي احتياجات المملكة لستة أشهر، إضافة إلى مواد خام أولية تدخل في تصنيع الأدوية تكفي لستة أشهر إضافية، ما يمنح الأردن أمانا دوائيا يمتد لعام كامل.

وأضاف البدور، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل منذ وقت مبكر على تجهيز خطط الطوارئ والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن الأزمة الإقليمية، مشيرا إلى تشكيل خلية أزمة تضم 16 خبيرا لمتابعة أدق التفاصيل الميدانية وضمان استدامة سلاسل التزويد.



وشدد البدور على عدم وجود أي نية لرفع أسعار الأدوية، مؤكدا أن حركة استيراد وتصدير المنتجات الدوائية تسير بشكل طبيعي، مع توفر غالبية الأصناف الدوائية في المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة.



وقال إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمستشفيات برفع مستويات الاحتياط الاستراتيجي من الغاز والديزل لضمان عمل المولدات الكهربائية والخدمات الحيوية، حيث جرى إلزام المستشفيات بإعادة تعبئة مخزونها عند وصوله إلى نسبة 70 بالمئة كإجراء احترازي استباقي، بدلا من النسبة المعمول بها سابقا والمقدرة بـ 30 بالمئة.