وزير الصحة: مخزون الأدوية والمواد الخام يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهرا

وأضاف البدور، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل منذ وقت مبكر على تجهيز خطط الطوارئ والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن الأزمة الإقليمية، مشيرا إلى تشكيل خلية أزمة تضم 16 خبيرا لمتابعة أدق التفاصيل الميدانية وضمان استدامة سلاسل التزويد.
وشدد البدور على عدم وجود أي نية لرفع أسعار الأدوية، مؤكدا أن حركة استيراد وتصدير المنتجات الدوائية تسير بشكل طبيعي، مع توفر غالبية الأصناف الدوائية في المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة.
وقال إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمستشفيات برفع مستويات الاحتياط الاستراتيجي من الغاز والديزل لضمان عمل المولدات الكهربائية والخدمات الحيوية، حيث جرى إلزام المستشفيات بإعادة تعبئة مخزونها عند وصوله إلى نسبة 70 بالمئة كإجراء احترازي استباقي، بدلا من النسبة المعمول بها سابقا والمقدرة بـ 30 بالمئة.
وأضاف أن التنسيق مع القطاع الخاص في أعلى مستوياته لتقديم أي دعم فني أو لوجستي، مبينا تشكيل فرق فنية متخصصة لضمان كفاءة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية في جميع المستشفيات تحت مختلف الظروف.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة
-
توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن
-
"مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع
-
مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"
-
نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات
-
"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول
-
مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية
-
العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار