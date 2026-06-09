الثلاثاء 2026-06-09 09:22 ص

وزير الصحة: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد

وزير الصحة: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد
وزير الصحة: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:49 ص
الوكيل الإخباري- قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور نقل إدارة التأمين الصحي من مقرها الحالي الكائن في منطقة تلاع العلي إلى مبنى جديد، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها صباح اليوم الثلاثاء للاطلاع على واقع المبنى وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمراجعين.اضافة اعلان


وأكد البدور خلال الزيارة أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الصحية والإدارية وللمراجعين الذين اشتكوا من ضيق المكان وعدم اتساعه وقدمه، حيث طلب من إدارة التأمين الصحي إيجاد مكان أكثر ملاءمة والنقل إليه بأسرع وقت ممكن، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور البدور إلى أن قرار نقل إدارة التأمين الصحي يأتي انسجامًا مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير بيئة العمل في المؤسسات العامة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين من خلال توفير بنية تحتية مناسبة ومرافق حديثة تلبي احتياجات المواطنين والموظفين على حد سواء.

واطلع الوزير على أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بالمبنى الحالي، موجهًا باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين موقع بديل يلبي المتطلبات التشغيلية والفنية ويوفر مساحات وتجهيزات مناسبة تضمن انسيابية العمل وراحة المراجعين والموظفين.

كما استمع الوزير البدور إلى عدد من مراجعي التأمين الصحي، واطلع على ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بالخدمات والإجراءات المقدمة، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتسهيل حصولهم عليها.

كما التقى العاملين في الإدارة واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن ضمان توفير كافة المتطلبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة.
 
 


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