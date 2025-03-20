الخميس 2025-03-20 03:01 م
 

وزير الصحة يتفقد تنفيذ أعمال إنشاء مستودعات الأدوية لإقليم الوسط

ت
جانب من الزيارة
 
الخميس، 20-03-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري يرافقه مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات اليوم الخميس، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مستودعات الأدوية في العاصمة عمان والتي ستخدم إقليم الوسط ومستشفيات البشير.

اضافة اعلان


وأشاد الهواري بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وممثلة المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي بالجهود المبذولة لإنجاز المستودعات ضمن الوقت المحدد بداية الشهر المقبل.


ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتعزيز سلاسل التوريد الطبية، وضمان توزيع أكثر كفاءة وعدالة للأدوية والمطاعيم في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، والذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، والذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، والذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية، وافتتاح الوزارة لستة مستودعات رئيسية للأدوية ومركز مطاعيم لإقليم الشمال، إضافة إلى التحضير لافتتاح 4 مستودعات لإقليم الجنوب قريباً.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بق

فن ومشاهير تحت سابع أرض: موسى يخرج من السجن ويتفق مع الإمبراطور

ا

فلسطين جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

ا

أخبار محلية زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية

قلقل

منوعات 10 أفكار مبتكرة لاختيار الهدية المثالية لعيد الأم

رلاات

طب وصحة استشاري صدرية: الإقلاع نهائيًا عن التدخين هو السبيل الوحيد لإنقاذ رئتيك

تنتنت

منوعات إنقاذ فتاتين بعد 16 ساعة ضياع في مياه فلوريدا

نت

منوعات مسببات السعادة: عوامل بسيطة تقودك إلى حياة مليئة بالفرح والراحة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية 80 ألف مستفيدة من تأمين الأمومة بمبلغ تجاوز 128 مليون دينار



 
 





الأكثر مشاهدة