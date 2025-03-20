وزير الصحة يتفقد تنفيذ أعمال إنشاء مستودعات الأدوية لإقليم الوسط

وأشاد الهواري بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وممثلة المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي بالجهود المبذولة لإنجاز المستودعات ضمن الوقت المحدد بداية الشهر المقبل.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتعزيز سلاسل التوريد الطبية، وضمان توزيع أكثر كفاءة وعدالة للأدوية والمطاعيم في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، والذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، والذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، والذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية، وافتتاح الوزارة لستة مستودعات رئيسية للأدوية ومركز مطاعيم لإقليم الشمال، إضافة إلى التحضير لافتتاح 4 مستودعات لإقليم الجنوب قريباً.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية
-
80 ألف مستفيدة من تأمين الأمومة بمبلغ تجاوز 128 مليون دينار
-
كنعان: الكرامة نهج أردني هاشمي سيبقى مهما كان الثمن دفاعا عن الوطن والأمة
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة
-
الأردن .. كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
قطع مؤقت لحركة السير على الطريق الصحراوي
-
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 16.9% في كانون الثاني