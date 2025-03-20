وزير الصحة يتفقد تنفيذ أعمال إنشاء مستودعات الأدوية لإقليم الوسط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري يرافقه مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات اليوم الخميس، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مستودعات الأدوية في العاصمة عمان والتي ستخدم إقليم الوسط ومستشفيات البشير.

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وأشاد الهواري بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وممثلة المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي بالجهود المبذولة لإنجاز المستودعات ضمن الوقت المحدد بداية الشهر المقبل.