وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم

وجرى خلال الجولة التي رافقه فيها أمين عام وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين ومدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور إبراهيم الشهابات ومدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، تدارس مقترح إبقاء خدمة الإسعاف والطوارئ في المبنى القديم على مدار 24 ساعة مع تعزيزها بأطباء اختصاص مع استمرار خدمة الإسعاف والطوارئ أيضًا بالمستشفى الجديد.
وتضمنت المقترحات تحويل مبنى الإدارة القديم في المستشفى القديم إلى مركز أسنان شامل إلى جانب الإبقاء على مقترح تحويله إلى مركز صحي شامل مع إبقاء جهاز الرنين المغناطيسي والطبقي فيه، لا سيما وأن موقع المستشفى القديم يخدم أكثر من نصف مليون مواطن.
كما زار وزير الصحة المستشفى الجديد، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة والوقوف على جاهزية الأقسام الطبية والكوادر الصحية واستمع إلى ملاحظات من المراجعين والمرضى.
