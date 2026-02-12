وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم في إربد بعد أن تم إخلاؤه كاملاً ونقل المرضى إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد وأجرى جولة في مبانيه.

وجرى خلال الجولة التي رافقه فيها أمين عام وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين ومدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور إبراهيم الشهابات ومدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، تدارس مقترح إبقاء خدمة الإسعاف والطوارئ في المبنى القديم على مدار 24 ساعة مع تعزيزها بأطباء اختصاص مع استمرار خدمة الإسعاف والطوارئ أيضًا بالمستشفى الجديد.



وتضمنت المقترحات تحويل مبنى الإدارة القديم في المستشفى القديم إلى مركز أسنان شامل إلى جانب الإبقاء على مقترح تحويله إلى مركز صحي شامل مع إبقاء جهاز الرنين المغناطيسي والطبقي فيه، لا سيما وأن موقع المستشفى القديم يخدم أكثر من نصف مليون مواطن.