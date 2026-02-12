الخميس 2026-02-12 06:57 م

وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم

ب
جانب من الزيارة
 
الخميس، 12-02-2026 06:01 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم في إربد بعد أن تم إخلاؤه كاملاً ونقل المرضى إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد وأجرى جولة في مبانيه.

اضافة اعلان


وجرى خلال الجولة التي رافقه فيها أمين عام وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين ومدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور إبراهيم الشهابات ومدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، تدارس مقترح إبقاء خدمة الإسعاف والطوارئ في المبنى القديم على مدار 24 ساعة مع تعزيزها بأطباء اختصاص مع استمرار خدمة الإسعاف والطوارئ أيضًا بالمستشفى الجديد.


وتضمنت المقترحات تحويل مبنى الإدارة القديم في المستشفى القديم إلى مركز أسنان شامل إلى جانب الإبقاء على مقترح تحويله إلى مركز صحي شامل مع إبقاء جهاز الرنين المغناطيسي والطبقي فيه، لا سيما وأن موقع المستشفى القديم يخدم أكثر من نصف مليون مواطن.


كما زار وزير الصحة المستشفى الجديد، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة والوقوف على جاهزية الأقسام الطبية والكوادر الصحية واستمع إلى ملاحظات من المراجعين والمرضى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة المالية

اقتصاد محلي وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

أخبار محلية وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

تحذير هام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية الامانة: ​إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة

ب

أخبار محلية وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم

العيسوي يعزي عشيرة العمرو

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة العمرو

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يتعامل مع حقيبة مشبوهة في مرج الحمام

ا

أخبار محلية السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية.. أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين



 






الأكثر مشاهدة