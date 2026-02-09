وزير الصحة يجري فحص سريري للعرموطي تحت القبة.. التفاصيل الكاملة

وقال العرموطي خلال مداخلة له بعد عودته لجلسة النواب، اليوم الاثنين، إن وزير الصحة لازمه منذ تعرضه للوعكة الصحية وأجرى له فحصا سريريا.
وأضاف أن حالته الصحية جيدة ولا يوجد ما يستدعي القلق.
وتوجه العرموطي بالشكر لكل من رئيس مجلس النواب وزملائه أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الذي بادر لزيارته عند مقعده للاطمئنان على صحته وكل من اطمئن عليه.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن
-
المواصفات والمقاييس تعلن عن خطّتها الرّقابيّة الرّمضانيّة
-
حملة أمنية واسعة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الأردن
-
تنظيم الاتصالات تستضيف البرنامج التدريبي لبروتوكول الإصدار السادس للإنترنت
-
توسّع خدمات مركز الصحة الرقمية وربطه بـ7 مستشفيات جديدة في الأردن
-
التربية: تحويل رواتب التعليم الإضافي اليوم
-
الأردن يبعث بتعازي المملكة الحارة ويطمئن على المصابين في طرابلس