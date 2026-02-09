الإثنين 2026-02-09 01:08 م

وزير الصحة يجري فحص سريري للعرموطي تحت القبة.. التفاصيل الكاملة

الإثنين، 09-02-2026 12:49 م

الوكيل الإخباري-   أجرى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور فحصا سريريا للنائب صالح العرموطي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة.

وقال العرموطي خلال مداخلة له بعد عودته لجلسة النواب، اليوم الاثنين، إن وزير الصحة لازمه منذ تعرضه للوعكة الصحية وأجرى له فحصا سريريا.

وأضاف أن حالته الصحية جيدة ولا يوجد ما يستدعي القلق.

وتوجه العرموطي بالشكر لكل من رئيس مجلس النواب وزملائه أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الذي بادر لزيارته عند مقعده للاطمئنان على صحته وكل من اطمئن عليه.

وكان العرموطي تعرض لوعكة أفقدته التوازن يرجح أنها يسبب هبوط في ضغط الدم.

 
 


