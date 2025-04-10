وزير الصحة يستقبل نظيره العراقي

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الوكيل الإخباري- استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي الذي يزور المملكة للمشاركة باجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التي تعقد غدا الجمعة في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وبحث الجانبان العلاقات الأردنية العراقية في المجال الصحي وأكدا على عمق هذه العلاقات ومتانتها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.



وكان في استقبال الضيف أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي.