وزير الصحة يستقبل نظيره العراقي

وبحث الجانبان العلاقات الأردنية العراقية في المجال الصحي وأكدا على عمق هذه العلاقات ومتانتها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وكان في استقبال الضيف أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي.
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