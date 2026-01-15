الخميس 2026-01-15 09:53 ص

وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان
وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان
 
الخميس، 15-01-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، بزيارة المركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع للوزارة، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية والعلاجية المقدّمة للمرضى، والوقوف على مستوى الرعاية النفسية والتأهيلية في مختلف أقسام المركز.اضافة اعلان


واستمع الدكتور البدور خلال جولته إلى شرحٍ مفصّل من القائمين على المركز حول البرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة، وآليات التعامل مع مرضى الإدمان، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن تعزيز جودة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان يشكّل أولوية وطنية لحماية المجتمع والحد من تداعيات الإدمان السلبية. كما تبادل البدور الحديث مع المرضى، واطّلع على احتياجاتهم وملاحظاتهم.

وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على دعم وتطوير مراكز معالجة الإدمان، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء دورها العلاجي والتأهيلي وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يسهم في إعادة تأهيل المرضى ودمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

وشدّد الدكتور البدور على أهمية الاستمرار في تقديم خدمات شاملة وآمنة تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في علاج الإدمان هو استثمار في صحة المجتمع واستقراره.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع / Gettyimages.ru

عربي ودولي أنا لا أهدد.. الشرع يثير تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل

وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

أخبار محلية وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الحكومة تكشف فرصًا استثمارية في قطاع النقل بأكثر من 3.4 مليار دينار

أخبار محلية الحكومة تكشف فرصًا استثمارية في قطاع النقل بأكثر من 3.4 مليار دينار

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

أخبار محلية المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

مدينة أم قيس الأثرية

اقتصاد محلي %47.4 ارتفاع أعداد زوار مدينة أم قيس الأثرية خلال 11 شهرا

178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن

أخبار محلية 178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن



 






الأكثر مشاهدة