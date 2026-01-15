وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

واستمع الدكتور البدور خلال جولته إلى شرحٍ مفصّل من القائمين على المركز حول البرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة، وآليات التعامل مع مرضى الإدمان، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن تعزيز جودة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان يشكّل أولوية وطنية لحماية المجتمع والحد من تداعيات الإدمان السلبية. كما تبادل البدور الحديث مع المرضى، واطّلع على احتياجاتهم وملاحظاتهم.
وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على دعم وتطوير مراكز معالجة الإدمان، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء دورها العلاجي والتأهيلي وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يسهم في إعادة تأهيل المرضى ودمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.
وشدّد الدكتور البدور على أهمية الاستمرار في تقديم خدمات شاملة وآمنة تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في علاج الإدمان هو استثمار في صحة المجتمع واستقراره.
