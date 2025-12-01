وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

06:54 م

الوكيل الإخباري- أصدر وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، قراراً رسمياً يقضي بإطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجال زراعة الكبد والأعضاء، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات الطبية والفنية في المملكة، وفق وثيقة اطلع عليه الوكيل الإخباري.





ويستهدف البرنامج فريقًا متعدد التخصصات يضم أخصائيين في جراحة زراعة الكبد، وزراعة الأعضاء، والجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى التخدير، والعناية الحثيثة، والأوعية الدموية، والتمريض المتخصص.



وجاء القرار استجابة لرغبة الوزارة في تطوير قدرات كوادرها الطبية عبر التعاون مع مستشفيات متخصصة، من خلال إبرام مذكرات تفاهم لتدريب الفرق الطبية على أعلى المستويات، بما يضمن نقل الخبرات العملية والعلمية. كما تشمل الخطط ترشيح مستشفيات متميزة في تخصص زراعة الرئة، إضافة إلى دراسة تخصصات أخرى ذات صلة بزراعة الأعضاء، تمهيدًا لتضمينها ضمن برامج التدريب المستقبلية.

