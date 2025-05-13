وزير الصحة يفتتح عيادات القلب والجراحات التخصصية في "البشير"

وتشمل العيادات الجديدة، عيادات القلب التداخلي، وعيادة جراحة القلب، وعيادة جراحة الصدر، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى عيادات متابعة ما قبل وما بعد العمليات، وعيادة غيار الجروح، وسحب الدم، وتخطيط القلب، وصيدلية متكاملة لخدمة المراجعين، وسجل المرضى.
ومن المتوقع أن تستقبل هذه العيادات نحو 200 مراجع يومياً، ما يسهم في التخفيف من الضغط على الأقسام الأخرى ويُسرّع بحصول المرضى على الرعاية المطلوبة ضمن بيئة متكاملة ومزودة بأحدث الأجهزة والخبرات الطبية.
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