الثلاثاء 2025-05-13 01:14 م
 

وزير الصحة يفتتح عيادات القلب والجراحات التخصصية في "البشير"

وزير الصحة يفتتح عيادات القلب والجراحات التخصصية في "البشير"
وزير الصحة يفتتح عيادات القلب والجراحات التخصصية في "البشير"
 
الثلاثاء، 13-05-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، عيادات القلب والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، في خطوة جديدة تؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوسيع نطاقها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة بأعداد المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة في مرافق الوزارة.

اضافة اعلان


وتشمل العيادات الجديدة، عيادات القلب التداخلي، وعيادة جراحة القلب، وعيادة جراحة الصدر، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى عيادات متابعة ما قبل وما بعد العمليات، وعيادة غيار الجروح، وسحب الدم، وتخطيط القلب، وصيدلية متكاملة لخدمة المراجعين، وسجل المرضى.


ومن المتوقع أن تستقبل هذه العيادات نحو 200 مراجع يومياً، ما يسهم في التخفيف من الضغط على الأقسام الأخرى ويُسرّع بحصول المرضى على الرعاية المطلوبة ضمن بيئة متكاملة ومزودة بأحدث الأجهزة والخبرات الطبية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الزراعة: حملة وطنية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تحذر من محاولات الحج بلا تصريح

جانب من استقبال ترامب في السعودية

عربي ودولي فيديو - الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة

ل

نعـي فـاضل الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل

الدكتور محمد الحاج خليل (أبو إياد) رحمه الله

نعـي فـاضل الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله

جانب من الاجتماع

أخبار محلية 10.7 مليون إيرادات العقبة الخاصة حتى نهاية آذار

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية افتتاح معرض الأعمال الإنتاجي لطلبة التعليم المهني في العقبة



 
 





الأكثر مشاهدة