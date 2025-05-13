وزير الصحة يفتتح عيادات القلب والجراحات التخصصية في "البشير"

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، عيادات القلب والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، في خطوة جديدة تؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوسيع نطاقها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة بأعداد المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة في مرافق الوزارة.

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وتشمل العيادات الجديدة، عيادات القلب التداخلي، وعيادة جراحة القلب، وعيادة جراحة الصدر، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى عيادات متابعة ما قبل وما بعد العمليات، وعيادة غيار الجروح، وسحب الدم، وتخطيط القلب، وصيدلية متكاملة لخدمة المراجعين، وسجل المرضى.