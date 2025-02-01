 
السبت 2025-02-01 01:36 م
 

وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى أبي عبيدة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
السبت، 01-02-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مشروع تحديث قسم العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى أبي عبيدة الجراح بلواء الأغوار الشمالية، واطلع على واقع تقديم الخدمات الصحية في المستشفى.

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وقال الهواري إن هذا الافتتاح يأتي استمرارا لجهود حثيثة تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأغوار من شمالها إلى جنوبها ضمن خطة متكاملة بدأت بتركيب جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى معاذ بن جبل ضمن المبادرات الملكية، تبعها افتتاح مركز صحي غور المزرعة من قبل سمو ولي العهد، والذي يشكل واحداً من أفضل النماذج للمراكز الصحية التي تسعى وزارة الصحة لإنشائها، كما يجري العمل على توسعة العيادات وقسم الكلى وإعادة تأهيل مستشفى الأميرة ايمان في منطقة معدي.

 
gnews

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