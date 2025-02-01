وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى أبي عبيدة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مشروع تحديث قسم العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى أبي عبيدة الجراح بلواء الأغوار الشمالية، واطلع على واقع تقديم الخدمات الصحية في المستشفى.

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