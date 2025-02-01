وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى أبي عبيدة

وقال الهواري إن هذا الافتتاح يأتي استمرارا لجهود حثيثة تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأغوار من شمالها إلى جنوبها ضمن خطة متكاملة بدأت بتركيب جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى معاذ بن جبل ضمن المبادرات الملكية، تبعها افتتاح مركز صحي غور المزرعة من قبل سمو ولي العهد، والذي يشكل واحداً من أفضل النماذج للمراكز الصحية التي تسعى وزارة الصحة لإنشائها، كما يجري العمل على توسعة العيادات وقسم الكلى وإعادة تأهيل مستشفى الأميرة ايمان في منطقة معدي.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية
-
النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام
-
جهد يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2024
-
وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية في معبر حدود جابر
-
المواصفات: 2350 جولة على الأسواق والمصانع وإتلاف 58 ألف منتج مخالف
-
يوم استثنائي في متحف الدبابات الملكي
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي
-
من هم المتوفون بحادث الاغوار الجنوبية ؟