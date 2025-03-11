وزير الصحة يفتتح مركز صحي العرين الأولي في لواء الجيزة

وحضر الافتتاح متصرف لواء الجيزة محمود بريزات ونواب دائرة بدو الوسط حابس الفايز وفليحة الخضير وإبراهيم الجبور وسليمان الزبن والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأعضاء مجلس المحافظة وأهالي القرية.
وقال الهواري إن افتتاح مركز صحي العرين الأولي، يؤكد استمرار عملية التحديث والتطوير للخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وبما يتفق مع خطتها الاستراتيجية، ويعكس تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع للجولات والزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمنشآت الصحية التابعة للوزارة ضمن جولاته وزياراته لمختلف مناطق المملكة.
وأوضح الهواري أنه تم بناء وتجهيز مركز صحي العرين الأولي بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المنطقة في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقديم خدمات صحية متميزة بكفاءة وفاعلية، وتهيئة البنية التحتية للمراكز الصحية تمهيداً للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن خطة التغطية الصحية الشاملة سيتم تنفيذها على مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى منها إطلاق صندوق تأميني جديد، يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل ما يقارب مليوني مستفيد.
وأضاف أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة للتخلص من أبنية المراكز الصحية المستأجرة والمتهالكة واستبدالها بأخرى مملوكة لها لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين بيئتها التشغيلية.
وتبلغ مساحة بناء المركز الصحي 900 متر مربع موزعة على طابقين، ويحتوي المركز على عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان وقسم للأمومة والطفولة وعيادة للأطفال وعيادة للنسائية وقسم أشعة ومختبر وصيدلية وسجل طبي والمحاسبة ومستودعات.
يشار إلى أن المركز بدأ باستقبال المراجعين منذ أسبوع ليخدم بذلك سكان قرية العرين البالغ تعدادهم نحو 3 آلاف نسمة.
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