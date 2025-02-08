وزير الصحة يفتتح مركز صحي ذيبان وقسم العلاج الطبيعي بالفيصلية الشامل

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركز صحي ذيبان الشامل وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمركز صحي الفيصلية الشامل في محافظة مادبا.

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كما زار الهواري مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان ومركز صحي العريض الشامل وتفقد واقع الخدمات الصحية المقدمة واستمع لملاحظات المواطنين واحتياجات المستشفى والمركز الصحي والكوادر الصحية.