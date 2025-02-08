وزير الصحة يفتتح مركز صحي ذيبان وقسم العلاج الطبيعي بالفيصلية الشامل

كما زار الهواري مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان ومركز صحي العريض الشامل وتفقد واقع الخدمات الصحية المقدمة واستمع لملاحظات المواطنين واحتياجات المستشفى والمركز الصحي والكوادر الصحية.
وقال إن افتتاحات اليوم تأتي في إطار احتفالات وزارة الصحة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني "الثالث والستين"، وبمناسبة الذكرى "السادسة والعشرين" ليوم الوفاء والبيعة.
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