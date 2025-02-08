 
السبت 2025-02-08 01:52 م
 

وزير الصحة يفتتح مركز صحي ذيبان وقسم العلاج الطبيعي بالفيصلية الشامل

وزارة الصحة
وزارة الصحة
السبت، 08-02-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركز صحي ذيبان الشامل وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمركز صحي الفيصلية الشامل في محافظة مادبا.

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كما زار الهواري مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان ومركز صحي العريض الشامل وتفقد واقع الخدمات الصحية المقدمة واستمع لملاحظات المواطنين واحتياجات المستشفى والمركز الصحي والكوادر الصحية.


وقال إن افتتاحات اليوم تأتي في إطار احتفالات وزارة الصحة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني "الثالث والستين"، وبمناسبة الذكرى "السادسة والعشرين" ليوم الوفاء والبيعة.

 
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