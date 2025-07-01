وزير الصحة يفتتح مستودعات أدوية إقليم الجنوب ومركز صحي الشوبك الشامل

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن الدوائي في المملكة، مشدداً على حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطن الأردني عبر توفير العلاجات والأدوية اللازمة بشكل مستدام، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة.



وقال الهواري خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء 4 مستودعات أدوية بإقليم الجنوب الجديدة في محافظة معان، ومركز صحي الشوبك الشامل، ضمن مشروع تنفّذه وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، إن هذه المستودعات تمثل خطوة استراتيجية في تحديث سلاسل التوريد الدوائي في المملكة، في إطار مشروع وطني شامل لضمان عدالة توزيع الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى المملكة.

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