الثلاثاء 2025-07-01 04:12 م
 

وزير الصحة يفتتح مستودعات أدوية إقليم الجنوب ومركز صحي الشوبك الشامل

الدكتور فراس الهواري
الدكتور فراس الهواري
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن الدوائي في المملكة، مشدداً على حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطن الأردني عبر توفير العلاجات والأدوية اللازمة بشكل مستدام، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة.

وقال الهواري خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء 4 مستودعات أدوية بإقليم الجنوب الجديدة في محافظة معان، ومركز صحي الشوبك الشامل، ضمن مشروع تنفّذه وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، إن هذه المستودعات تمثل خطوة استراتيجية في تحديث سلاسل التوريد الدوائي في المملكة، في إطار مشروع وطني شامل لضمان عدالة توزيع الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى المملكة.

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وأضاف بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، ومحافظ معان خالد الحجاج ورئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور شاهر الشطناوي ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية حسين كريشان، وأمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومدير صحة محافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش، ومدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

 
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