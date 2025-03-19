وزير الصحة يفتتح 6 مستودعات أدوية ومركز مطاعيم بإقليم الشمال

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، في محافظة اربد، 6 مستودعات أدوية بإقليم الشمال ومركز مطاعيم إقليم الشمال التي نفذت من قبل مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وقال الهواري خلال الافتتاح بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي وممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي ومحافظ اربد رضوان العتوم والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتعزيز سلاسل التوريد الطبية وضمان توزيع أكثر كفاءة وعدالة للأدوية والمطاعيم في جميع أنحاء المملكة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار إلى أن الإنجاز الذي تحقق اليوم يأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، الذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، لتوفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة شهور إضافية، والعمل جار على تحديث أربع مستودعات في الجنوب وإنشاء مستودعين في عمان.



وبين أن مستودعات الأدوية ومركز المطاعيم لإقليم الشمال ستعمل معا مع مستودع المخزون الطبي في ياجوز لرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية والمطاعيم.