وزير الصحة يكرّم طاقم مستشفى الرمثا

وخلال الزيارة، استمع البدور إلى شرح من الفرق الطبية حول الإجراءات الطارئة والتداخلات الجراحية التي نُفذت فور وصول المصابين، قبل نقلهم إلى الخدمات الطبية الملكية لمتابعة العلاج، قائلاً : "شكرا لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد".
وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه العميق بما قدمته كوادر المستشفى من جهود استثنائية، مؤكداً أن ما أبدوه من تفان وسرعة استجابة يجسد روح “الجيش الأبيض” الذي يساند القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء واجبهم الوطني.
وأوضح البدور أن الأداء المهني الرفيع الذي ظهرت به كوادر مستشفى الرمثا يعكس مستوى التطور الذي تشهده مستشفيات وزارة الصحة، مشدداً على التزام الوزارة باستمرار دعم المستشفى وتعزيز جاهزيته الفنية والبشرية.
وأكد أن ما قدمه العاملون في تلك اللحظات الحرجة يعبر عن الصورة المشرفة لكوادر وزارة الصحة، ودورهم الوطني الذي يحظى بتقدير القيادة الهاشمية والشعب الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك
-
بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري
-
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية
-
العيسوي يعزي عشيرتي القعقاع والقرعان
-
المصري: "عمرة" أول مشروع مدينة أردنية يخطط عمرانيا قبل بدء السكن
-
مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة
-
الحكومة: مدينة عمرة لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة