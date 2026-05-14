وزير الصحة يوجه بإعادة توزيع عيادات الاختصاص في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري- قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، بزيارة إلى مستشفى الأمير حمزة، حيث اطّلع على واقع تقديم الخدمة، والاكتظاظ الموجود، والتزاحم على الصيدلية والمختبر وعيادات الاختصاص، وتحدث مع المراجعين والكوادر، واستمع إلى جميع الملاحظات.





وعقب ذلك، اجتمع البدور مع إدارة المستشفى، وخرج بحزمة إجراءات عاجلة تستهدف بشكل مباشر التخفيف على المرضى والمراجعين في العيادات والصيدلية والمختبر. وشملت الإجراءات إعادة توزيع عيادات الاختصاص، بحيث تكون فاعلة خلال فترة الدوام بشكل كامل من الساعة 8 صباحًا ولغاية الساعة 5 مساءً، وتوزيع المرضى عليها بشكل سلس، بما يخفف الازدحام اليومي خلال فترة الصباح، واستغلال فترة بعد الظهر التي يكون فيها عدد المراجعين قليلًا.



كما نتج عن الزيارة تعزيز الكوادر العاملة في الصيدلية والمختبر، لتسريع صرف الأدوية وإنجاز الفحوصات دون تأخير، فيما سيتم أيضًا الإسراع في تعيين صيادلة وكوادر أخرى، بما ينعكس على تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المستشفى، بالإضافة إلى دعمه بالأدوية التي مخزونها قليل من مخزون وزارة الصحة الأردنية، بحيث تتوفر الأدوية للمرضى.



كما زار الوزير صيدلية التوصيل، وأوعز بنقلها إلى مكان أوسع وأكبر، ودعمها بالكوادر لتلبية الطلب المتزايد على الوصفات عبر التطبيق.



وفيما يتعلق بموضوع انقطاع وتأخر وبطء الخدمة المقدمة من خلال تطبيق حكيم، والتي أثارها المواطنون والموظفون على حد سواء، قال الوزير إن المشكلة تقنية، وإن هناك تواصلًا منتظمًا مع شركة حكيم، التي وعدت بإيجاد حلول سريعة لمعالجة المعيقات.



وأكد الوزير أن الأولوية هي تحسين رحلة المريض داخل المستشفى، من لحظة دخوله حتى استلام العلاج أو نتائج الفحوصات، مشددًا على ضرورة إزالة أي عوائق إجرائية تسبب التأخير أو الإرهاق للمراجعين.



وتأتي هذه التوجيهات في إطار نهج وزارة الصحة القائم على المتابعة الميدانية المباشرة والاستجابة لملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، انسجامًا مع توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الهادفة إلى تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المستشفيات التابعة للوزارة.







