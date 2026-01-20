الثلاثاء 2026-01-20 07:18 م

وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.
جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.
 
الثلاثاء، 20-01-2026 06:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة إبراهيم البدور الثلاثاء، إن مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد يهدف إلى توفير خدمات علاجية وتشخيصية متطورة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

اضافة اعلان


وأضاف البدور خلال افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني مستشفى الأميرة، أن المستشفى يتكون من 9 طوابق، ويضم 504 أسرّة قابلة للزيادة.


وبين البدور أن الكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة قاربت 100 مليون دينار، بتمويل مشترك من الحكومة والصندوق السعودي للتنمية.


من جانبه، قال مدير مستشفى الأميرة بسمة إبراهيم الشهابات إن المستشفى مزود بأحدث الأنظمة التقنية والإدارية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما يرفع كفاءة العمل ويضمن أعلى مستويات السلامة للمرضى والعاملين.


وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الثلاثاء مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة، ووجه الحكومة لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان فيه، على غرار تجربة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية

أخبار محلية "إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال

الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

أخبار محلية الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

الملك: إربد أرض الخير

أخبار محلية الملك: إربد أرض الخير

جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.

أخبار محلية وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة