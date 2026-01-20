وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

وأضاف البدور خلال افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني مستشفى الأميرة، أن المستشفى يتكون من 9 طوابق، ويضم 504 أسرّة قابلة للزيادة.
وبين البدور أن الكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة قاربت 100 مليون دينار، بتمويل مشترك من الحكومة والصندوق السعودي للتنمية.
من جانبه، قال مدير مستشفى الأميرة بسمة إبراهيم الشهابات إن المستشفى مزود بأحدث الأنظمة التقنية والإدارية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما يرفع كفاءة العمل ويضمن أعلى مستويات السلامة للمرضى والعاملين.
وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الثلاثاء مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة، ووجه الحكومة لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان فيه، على غرار تجربة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
