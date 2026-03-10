الثلاثاء 2026-03-10 11:01 ص

وزير الصحة:182 قسطرة إنقاذ حياة خلال بروتوكول الجلطات القلبية في شهر شباط

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
 
الثلاثاء، 10-03-2026 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن مستشفيات وزارة الصحة أجرت 182 حالة قسطرة قلبية عاجلة وطارئة ( إنقاذ حياة )خلال الفترة من 1 إلى 28 شباط 2026، وذلك ضمن تطبيق البروتوكول المعتمد لعلاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة الذي تم  إطلاقه  اعتباراً من الأول من شباط.اضافة اعلان


وأوضح البدور أن تنفيذ هذه الحالات جاء في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل إجراء القسطرة القلبية الطارئة خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثامنة صباحاً من اليوم التالي بهدف تسريع التدخل العلاجي للحالات الطارئة وتحسين فرص إنقاذ المرضى.

وبين أن الحالات التي تم إجراؤها توزعت على عدد من مستشفيات الوزارة، حيث سجلت إدارة مستشفيات البشير 48 حالة، ومستشفى الأمير حمزة 44 حالة، ومستشفى الزرقاء الحكومي 40 حالة، ومستشفى الحسين السلط الجديد 21 حالة، ومستشفى الأميرة بسمة و الملك عبدالله المؤسس 17 حالة، ومستشفى الكرك والطفيلة الحكومي 12 حالة.

وأشار البدور إلى أن هذه الأعداد لا تشمل حالات القسطرة الطارئة والروتينية  التي يتم  إجراؤها خلال الفترة الصباحية، لافتاً إلى أن المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب تم تعزيزها بكوادر فنية مناوبة تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأكد أن الوزارة ربطت باقي مستشفياتها بالمستشفيات المجهزة لإجراء القسطرة القلبية وفق آلية عمل محددة تتيح تحويل حالات الجلطات القلبية بشكل مباشر لتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت.

وشدد البدور على أهمية الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الطبية المعتمدة والمتعارف عليها عالمياً، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة ورفع مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن تطبيق بروتوكول علاج الجلطات القلبية يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للحالات المرضية الحرجة، بما يواكب أحدث السبل العلاجية المعتمدة عالمياً ويزيد فرص إنقاذ الحياة ويحد من المضاعفات الصحية.
 
 


