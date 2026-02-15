الأحد 2026-02-15 05:40 م

وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال
وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال
 
الأحد، 15-02-2026 04:43 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والاستثمار طارق أبو غزالة، أهمية المشاركة الإيطالية الواسعة بمؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار الذي تستضيفه المملكة خلال نيسان المقبل.

اضافة اعلان


وأشارا خلال لقاء، الأحد في عمّان، مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، وأصحاب أعمال وممثلي شركات الإيطالية إلى أن المؤتمر يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مشاريع استثمارية عملية.


وقال القضاة إن المؤتمر يعد من أبرز مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي، ويجسد ثمرة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز موقع الأردن كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي، وكمركز إقليمي جاذب للاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة.


وبين أن انعقاد المؤتمر يعكس المستوى المتقدم للعلاقات الأردنية - الأوروبية، ويمنح القطاع الخاص الأوروبي، بما فيه الإيطالي، فرصة مباشرة للاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة، والحوافز المتاحة، والمشروعات الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عداد كهرباء

أخبار محلية "توزيع الكهرباء" تطلق تطبيقا يتيح الاطلاع اليومي على الاستهلاك والاحتساب اللحظي للفاتورة

ب

شؤون برلمانية العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

أخبار محلية ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

ل

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%



 






الأكثر مشاهدة