وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

الوكيل الإخباري- أكّد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والاستثمار طارق أبو غزالة، أهمية المشاركة الإيطالية الواسعة بمؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار الذي تستضيفه المملكة خلال نيسان المقبل.

وأشارا خلال لقاء، الأحد في عمّان، مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، وأصحاب أعمال وممثلي شركات الإيطالية إلى أن المؤتمر يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مشاريع استثمارية عملية.



وقال القضاة إن المؤتمر يعد من أبرز مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي، ويجسد ثمرة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز موقع الأردن كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي، وكمركز إقليمي جاذب للاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة.