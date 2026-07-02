وزير الصناعة: الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، مع وزير الصناعة والمعادن العراقي، محمد نوري، الخميس، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وتوسيع آفاق التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

اضافة اعلان



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، في العاصمة العراقية بغداد، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، مؤكدان على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المشروع، لما يمثله من أهمية استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وخلق فرص استثمارية واعدة.



وناقشا آليات رفع حجم التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين عمان وبغداد.



ومن جهته، شدد القضاة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص المملكة على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات.



وأضاف القضاة أن الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة، ويولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخدمة القطاع الصناعي لدى الجانبين.