وزير الصناعة: الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، في العاصمة العراقية بغداد، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، مؤكدان على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المشروع، لما يمثله من أهمية استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وخلق فرص استثمارية واعدة.
وناقشا آليات رفع حجم التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين عمان وبغداد.
ومن جهته، شدد القضاة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص المملكة على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات.
وأضاف القضاة أن الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة، ويولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخدمة القطاع الصناعي لدى الجانبين.
من جانبه، أكد الوزير العراقي حرص بلاده على تعميق الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة العراقية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة والمضي في تنفيذ المشاريع الحيوية بين الجانبين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
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