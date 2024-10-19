وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

وأكد خلال لقاء، اليوم السبت، مع أعضاء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على تنفيذها ليكون لها أثر واضح على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
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