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وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة
السبت، 19-10-2024 05:12 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وأن ازدهار الاقتصاد الوطني مرتبط بنمو القطاع الخاص، وأن الحكومة لا تستطيع وحدها حل مشكلة البطالة بمعزل عن القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الأول للأردنيين.

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وأكد خلال لقاء، اليوم السبت، مع أعضاء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على تنفيذها ليكون لها أثر واضح على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

 
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