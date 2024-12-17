وزير الصناعة: السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

وقال القضاة، اليوم الثلاثاء، إن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية، سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".
وأضاف أنه سيزور يوم بعد غد (الخميس)، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.
وكانت الجهات السورية قررت إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر الحدودي.
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