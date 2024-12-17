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وزير الصناعة: السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أنه "سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي".

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وقال القضاة، اليوم الثلاثاء، إن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية، سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".


وأضاف أنه سيزور يوم بعد غد (الخميس)، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.
وكانت الجهات السورية قررت إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر الحدودي.

 
gnews

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