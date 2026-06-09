الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

وزير الصناعة: رفع الأفضلية السعرية للصناعة الوطنية يعزز النمو والتشغيل

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20 بالمئة يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

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وقال القضاة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشكل نقلة نوعية في مسار تمكين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، من خلال منح المنتج الأردني فرصة أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.


وأضاف إن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بمختلف متطلباتها الفنية والهندسية، لافتاً إلى أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيسهم بتوسيع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، وتحفيز المصانع على التوسع في أعمالها وزيادة استثماراتها.

 
 


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