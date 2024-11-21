وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم الأردن لفلسطين اقتصادياً

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم الأشقاء الفلسطينيين والعمل على إنهاء معاناتهم بخاصة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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كما أكد لدى لقائه اليوم الخميس في مقر الوزارة رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، وعدد من أعضاء الملتقى، دعم الأردن للجانب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية، وضرورة التعاون المشترك لمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية، وتحفيز رجال الأعمال لإقامة شراكات استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة.