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وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم الأردن لفلسطين اقتصادياً

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جانب من اللقاء
الخميس، 21-11-2024 03:18 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم الأشقاء الفلسطينيين والعمل على إنهاء معاناتهم بخاصة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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كما أكد لدى لقائه اليوم الخميس في مقر الوزارة رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، وعدد من أعضاء الملتقى، دعم الأردن للجانب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية، وضرورة التعاون المشترك لمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية، وتحفيز رجال الأعمال لإقامة شراكات استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة.


بدوره أشار عتمة، إلى دور الملتقى في دعم أطر التعاون الأردني الفلسطيني، والتشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتا الى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية

 
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