وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف في 15 آذار من كل عام، وهو "منتجات آمنة.. مستهلكون واثقون"، يعكس أهمية تعزيز وعي المجتمع بحقوق المستهلكين، بما في ذلك حقهم في الحصول على معلومات صحيحة وكاملة عن السلع والخدمات، وحق الاختيار، إضافة إلى حق تقديم الشكاوى ومتابعتها بالطرق القانونية.

وأشار القضاة، إلى أن شعار هذا العام يسلط الضوء على ضرورة توفير منتجات آمنة وموثوقة بما يعزز ثقة المستهلكين في الأسواق ويضمن حماية حقوقهم، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود مختلف الجهات الدولية والمحلية المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والتشريعية والمزودين من تجار ومصنعين.



وشدد على أهمية دور المستهلكين أنفسهم في التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات التجارية.



ودعا المزودين إلى الالتزام بالتشريعات الناظمة لحماية المستهلك، والحرص على ضمان جودة المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلك والمزود وبناء بيئة سوقية آمنة وعادلة.



وأوضح القضاة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتها الرقابية والتوعوية والتشريعية بما يعزز حماية حقوق المستهلكين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وازدياد الطلب على التعامل من خلال التجارة الإلكترونية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.



وتعاملت مديرية حماية المستهلك مع 1425 شكوى خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 33 بالمئة مقارنة بعام 2024 الذي سجل 1066 شكوى، حيث تم تسوية وإغلاق 87 بالمئة من الشكاوى الواردة خلال عام 2025 بالطرق الودية، مقارنة بنسبة 85 بالمئة في عام 2024، وبزيادة بلغت 2 بالمئة.