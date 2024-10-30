وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع تربية الأبقار في تعزيز الأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أهمية قطاع تربية الأبقار، في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. اضافة اعلان





وأبدى القضاء خلال لقائه رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، اليوم الأربعاء، استعداد الوزارة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.



من جهته، أكد الحاج، أن إعادة تفعيل معادلات التصنيع يعتبر الأساس لضبط عمليات تصنيع الألبان والأجبان، مشيراً إلى نجاح قطاع مربي الأبقار في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التقنية في مختلف مراحل العمل.