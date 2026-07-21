وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني

11:03 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، التزام الأردن المطلق بتعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، داعيًا كبرى الشركات الأميركية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها البيئة الاستثمارية في الأردن، والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة (FTA) الموقعة بين البلدين. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مشاركة القضاة في جلسة حوارية موسعة استضافتها الجمعية الأميركية للملابس والأحذية (AAFA) في العاصمة واشنطن، لبحث سبل ترسيخ العلاقات التجارية الثنائية وجذب استثمارات أميركية جديدة إلى المملكة.



واستعرض القضاة سبل تسهيل إجراءات تدفق الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات إلى السوق الأميركية، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية وتذليل أي عقبات قد تواجهها أو تواجه سلاسل التوريد الخاصة بها.



وحضر الجلسة التي دعا إليها النائب التنفيذي لرئيس الجمعية الأميركية للملابس والأحذية، نيت هيرمان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب القادري، إلى جانب ممثلين عن الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، وعدد من كبار المستثمرين وممثلي كبرى شركات الملابس في الولايات المتحدة.



وشهدت الجلسة نقاشًا معمقًا ركز على خطط تعزيز منظومة الامتثال المستدام لمعايير العمل الدولية، ودعم سلاسل التوريد المسؤولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يواكب المتطلبات العالمية الحديثة ويعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الأميركية والعالمية.



من جانبه، أشار القادري إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الألبسة والمحيكات، مبينًا أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت حاجز 1.5 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار) خلال العام الماضي، مع استمرار مؤشرات النمو الإيجابية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس الجودة العالية للمنتج الأردني، وثقة الشركاء الأميركيين ببيئة الإنتاج المحلية والتزامها المستدام.



وأعرب ممثلو الشركات الأميركية عن تقديرهم للمزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد الأردني، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع شراكاتهم الاستثمارية والتجارية، والاستفادة من منظومة التسهيلات اللوجستية والإنتاجية التي تتيحها المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا حيويًا للتصنيع والتصدير.





