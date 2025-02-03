وزير الصناعة يبحث مع نظيره العراقي سبل تعظيم الفرص الصناعية المتاحة

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع نظيره وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد النجم، ملفات التعاون في عدة مجالات وسبل تعظيم الفرص المتاحة في كلا البلدين، خاصة الصناعية.

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وأكدا خلال لقاء في العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين؛ الحرص المشترك على توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وضرورة تعزيز التعاون اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً.