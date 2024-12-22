وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

وجال القضاة على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى إيجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطتها الإنتاجية المختلفة.
وقال القضاة إن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا وكذلك تدفق التجارة من وإلى العديد من البلدان إضافة إلى دورها في تحفيز المستثمرين والقطاعات التصديرية.
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