وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عددا من المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وسير العمل فيها.

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وجال القضاة على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى إيجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطتها الإنتاجية المختلفة.