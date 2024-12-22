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وزير الصناعة يتفقد مصانع داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

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أرشيفية
الأحد، 22-12-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عددا من المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وسير العمل فيها.

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وجال القضاة على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى إيجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطتها الإنتاجية المختلفة.


وقال القضاة إن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا وكذلك تدفق التجارة من وإلى العديد من البلدان إضافة إلى دورها في تحفيز المستثمرين والقطاعات التصديرية.

 
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