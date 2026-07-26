وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

وأكد الخرابشة، أن الوزارة تعمل، ضمن رؤيتها الاستراتيجية وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة بكلف مناسبة، على إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في مناطق المملكة.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى إيصال الغاز إلى مختلف التجمعات الصناعية خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في توفير الطاقة بكلف منافسة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية، إضافة إلى استخدام محطات الغاز الطبيعي المضغوط لإيصاله إلى الصناعات التي لا تقع ضمن تجمعات صناعية كبيرة، حيث يتم نقله إليها بواسطة الصهاريج.
وأشار إلى وجود ثلاث محطات لضغط الغاز ونقله لاستخدامه في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينًا أن التجمعات الصناعية التي وصلها الغاز تشمل المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ومنطقة القويرة، وتجمع القسطل الصناعي، ومنطقة الهاشمية.
وبين أن الوزارة ستقوم قريبًا بإحالة عطاء وتوقيع اتفاقية لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر الصناعية ومنطقة معان التنموية، لافتًا إلى أن هناك دراسات فنية لإيصال الغاز إلى منطقة المفرق التنموية ومنطقة الزرقاء الصناعية الجديدة.
وقال الخرابشة إن الخطة تهدف إلى استكمال إيصال الغاز إلى جميع التجمعات الصناعية التي تستخدم أو تحتاج إلى الغاز الطبيعي بديلًا عن الديزل أو الوقود الثقيل خلال 3 سنوات.
وأضاف أن إيصال الغاز يسهم في إيجاد طلب على الغاز المحلي المكتشف في حقل الريشة، الذي تعمل شركة البترول الوطنية على استخراجه، مشيرًا إلى أن الشركة أحالت عطاءات لحفر 80 بئر غاز جديدة.
وأوضح الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل، بالتوازي مع أعمال الحفر، على طرح عطاء لإنشاء أنبوب لنقل الغاز المنتج من حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي.
وأشار إلى أن محطة التغييز، التي افتتحها رئيس الوزراء، تشكل جزءًا من البنية التحتية اللازمة، إذ تعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية من حالته السائلة إلى غاز يُضخ عبر الأنابيب، ليكون بديلًا عن الباخرة العائمة التي كانت مستأجرة لسنوات.
-
أخبار متعلقة
-
"المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026
-
تربية الطفيلة تدعو طلبة الصف التاسع لاكتشاف تخصصات "البتك"
-
بني مصطفى: محور "كرامة" يعزز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"
-
العجلوني يتفقد سير امتحانات الشامل النظرية للدورة الصيفية 2026
-
الاتحاد العالمي للنقل العام يدرج عمّان ضمن المدن الرائدة في النقل الأخضر