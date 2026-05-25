وزير الطاقة: إنجازات نوعية تعزز مكانة الأردن في قطاعي الطاقة والتعدين

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن حقق خطوات متقدمة في تطوير قطاع الطاقة، إذ ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتم تنفيذ مشاريع استراتيجية عززت من موثوقية النظام الكهربائي وكفاءته، إلى جانب التوسع في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي ومشاريع تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة.





وأضاف الخرابشة، في بيان الاثنين، أن قطاع التعدين يشهد بدوره تطوراً متسارعاً من خلال تعزيز استغلال الثروات المعدنية وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، والعمل على رفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية، خاصة في مجالات الفوسفات والبوتاس والنحاس والسيليكا والمعادن الاستراتيجية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار في المحافظات.



وبيّن أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة الطريق لمستقبل قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال التركيز على مشاريع التحول الطاقي، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والتوسع في الصناعات التعدينية ذات القيمة العالية، إضافة إلى تطوير التشريعات وتحفيز الاستثمارات النوعية وبناء القدرات الوطنية وتمكين الشباب في المجالات الهندسية والتقنية المرتبطة بالطاقة والتعدين.



وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الاستدامة وترفع كفاءة القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز جاهزية الأردن للمستقبل، ويكرس مكانته كنموذج إقليمي في أمن الطاقة واستدامتها واستثمار الثروات المعدنية.



وشدد على أن "احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال يشكل محطة وطنية نستذكر فيها مسيرة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون عبر عقود، والتي أرست أسس الدولة الحديثة وعززت قدرة الأردن على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والثروة المعدنية".



وقال الخرابشة إن ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية جاء امتداداً للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، التي ركزت على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، إلى جانب المتابعة المستمرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لملفات التحديث الاقتصادي وتمكين القطاعات الحيوية بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.



كما أكد أن "عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستمد منها العزم لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، نحو أردن قوي وحديث ومزدهر".





