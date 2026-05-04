الإثنين 2026-05-04 03:02 م

وزير الطاقة: اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا

ب
جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 04-05-2026 01:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة صالح الخرابشة، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا.

اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال اجتماع ثلاثي لبحث التكامل الطاقي مع نظيريه اللبناني والسوري، إنه جرى خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود، وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز.


وبيّن أن دور الأردن في الاتفاق يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، ومن ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

شؤون برلمانية "الريف والبادية" النيابية تبحث تحديات النقل العام في الارياف والبوادي

إيران تهاجم سفينة حربية أميركية بعد تجاهلها تحذيرات

عربي ودولي إيران تهاجم سفينة حربية أميركية بعد تجاهلها تحذيرات

f

خاص بالوكيل التعمري يتوهّج أوروبيا.. ويدوّن بصمته كأفضل لاعب آسيوي في الدوريات الكبرى

تقلبات السوق وفرص التداول

أخبار الشركات تقلبات السوق وفرص التداول

تعبيرية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تبدأ استخدام جهاز جديد لفحص عيارات الذهب والمجوهرات

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

ترند تواصل الانتقادات ضد تصريحات المدرب الجزائري التي استخفت بـ "النشامى" .. والمعلق القدير حفيظ دراجي يرد عليه

5 أيام فقط.. تقليل مستحضرات التجميل يخفض 39% من السموم اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/3htiuhh

المرأة والجمال 5 أيام فقط.. تقليل مستحضرات التجميل يخفض 39% من السموم

مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل

طب وصحة مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل



 
 






الأكثر مشاهدة

 