وزير الطاقة: اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة صالح الخرابشة، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا.

وقال الخرابشة خلال اجتماع ثلاثي لبحث التكامل الطاقي مع نظيريه اللبناني والسوري، إنه جرى خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود، وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز.