وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء

وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأردن يستثمر كافة إمكانياته لخدمة الأشقاء في سوريا، موضحا أن هناك دراسات لتدعيم خط الربط الكهربائي الأردني السوري.
وأضاف أن هناك توجه لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، لافتا إلى أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل خط الربط من قبل الجانب السوري، مع جاهزية الخط داخل الأراضي الأردنية.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعمل على تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من أجل توليد الكهرباء ورفع سوية الخدمات في سوريا.
بدوره أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أن البنك الدولي قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا مع الأردن.
وأضاف البشير أنه جرى بحث العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة بين الأردن وسوريا، مؤكدا الاتفاق على زيادة كميات الغاز التي سترسل عبر الأردن إلى سوريا.
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