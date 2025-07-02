وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن وجود فرص للتعاون بين الأردن وسوريا في مجال الربط الكهربائي، مؤكدا جاهزية الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء فور جاهزية خط الربط داخل الأراضي السورية.



وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأردن يستثمر كافة إمكانياته لخدمة الأشقاء في سوريا، موضحا أن هناك دراسات لتدعيم خط الربط الكهربائي الأردني السوري.



وأضاف أن هناك توجه لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، لافتا إلى أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل خط الربط من قبل الجانب السوري، مع جاهزية الخط داخل الأراضي الأردنية.



وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعمل على تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من أجل توليد الكهرباء ورفع سوية الخدمات في سوريا.



بدوره أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أن البنك الدولي قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا مع الأردن.

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