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وزير الطاقة: الأردن يتطلع إلى ليكون مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر

وزير الطاقة والمعادن الدكتور صالح الخرابشة
الدكتور صالح الخرابشة
الأربعاء، 26-02-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة التزام الأردن بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الأردن يطمح لأن يصبح مركزا عالميا للطاقة الخضراء، مع التركيز على تعزيز تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء.

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جاء خلال انعقاد الطاولة المستديرة الرابعة اليوم الأربعاء، لعرض النتائج النهائية للدراسة الشاملة حول نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركاء.


ولفت الخرابشة إلى أن بعض الشركات التي تعمل مع الحكومة في مجال الهيدروجين الأخضر وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة تعمل حاليا على تحديد نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين، مضيفا أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لدعم الاستثمارات في هذا المجال.

 
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