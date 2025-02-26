وزير الطاقة: الأردن يتطلع إلى ليكون مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة التزام الأردن بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الأردن يطمح لأن يصبح مركزا عالميا للطاقة الخضراء، مع التركيز على تعزيز تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء.

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جاء خلال انعقاد الطاولة المستديرة الرابعة اليوم الأربعاء، لعرض النتائج النهائية للدراسة الشاملة حول نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركاء.