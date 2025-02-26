وزير الطاقة: الأردن يتطلع إلى ليكون مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر

جاء خلال انعقاد الطاولة المستديرة الرابعة اليوم الأربعاء، لعرض النتائج النهائية للدراسة الشاملة حول نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركاء.
ولفت الخرابشة إلى أن بعض الشركات التي تعمل مع الحكومة في مجال الهيدروجين الأخضر وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة تعمل حاليا على تحديد نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين، مضيفا أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لدعم الاستثمارات في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية
-
جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة
-
أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
الشلبي: إقرار مشروع قانون التعاون خطوة محورية لتطوير التعاونيات