الخميس 2026-06-11 02:43 م

وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة

وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة
وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة
 
الخميس، 11-06-2026 02:26 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس، إنّ الأردن يعمل باستمرار على تنويع وتوسيع مصادر الطاقة لضمان استدامة وأمن التزود بها.اضافة اعلان


واستعرض الخرابشة في اختتام جولته الاستثمارية في واشنطن، لتعزيز الشراكة الأردنية الأميركية في الطاقة والتعدين، التحديات التي واجهها الأردن في السابق نتيجة الاعتماد على مصدر واحد للغاز الطبيعي، وما ترتب على ذلك من آثار لا تزال ملموسة حتى اليوم.

وأكد خلال خلال جلسة تحت عنوان "Private Roundtable: A New Approach to the IMEC Energy Corridor" إلى جانب الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز، والمدير العالمي لتطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة Bechtel Energy ، والسفير السابق وعضو السلك الدبلوماسي الأميركي Geoffrey pyatt، أن أمن التزود بالطاقة لا يمكن تحقيقه من خلال العمل الفردي، بل يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً بين مختلف الأطراف المعنية.

وشدد على أهمية تحديد التحديات التي تواجه مشاريع الربط والتكامل الإقليمي والعمل على معالجتها، مؤكداً أن للحكومات دور أساسي في هذا المجال، وأن القطاع الخاص لا يستطيع التحرك بمفرده دون وجود أطر وسياسات داعمة.

وقال الخرابشة إنّ الأردن يتمتع بموقع استراتيجي في مجال البنية التحتية للطاقة وفي مقدمتها خط الغاز العربي الذي يربط عدداً من دول المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير الإنتاج من حقل الريشة الغازي، والمشاريع الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يعزز دور المملكة كمركز إقليمي للطاقة.
 
 


gnews

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