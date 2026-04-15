الأربعاء 2026-04-15 03:15 م

وزير الطاقة الإماراتي: مشروع سكة حديد العقبة سيكون بداية لمشاريع أخرى في الأردن

أرشيفية
 
الأربعاء، 15-04-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيسهم في خلق فرص عمل، وسيشكل نقطة انطلاق لمشاريع أخرى في الأردن.

وأضاف المزروعي الأربعاء، أن المشروع يدعم زيادة حجم التجارة عبر الأردن، مستفيداً من موقعه الجغرافي المميز الذي يعزز دوره كممر إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.


وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تنظر بثقة إلى علاقتها مع الأردن، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستفضي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة تحقق مصالح البلدين.


ولفت إلى أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يُعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في الأردن خلال العشرين عاماً الماضية، معرباً عن سعادته بمساهمة دولة الإمارات في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في المملكة.


وأوضح أن منطقة العقبة تتمتع بأهمية استراتيجية، ما يتطلب تطوير مشاريع لوجستية وبنية تحتية تتناسب مع هذا الموقع، مشيراً إلى أن الثقة بالعلاقة بين الأردن والإمارات ستقود إلى مزيد من المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

أخبار محلية الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية



 






الأكثر مشاهدة