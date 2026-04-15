وزير الطاقة الإماراتي: مشروع سكة حديد العقبة سيكون بداية لمشاريع أخرى في الأردن

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيسهم في خلق فرص عمل، وسيشكل نقطة انطلاق لمشاريع أخرى في الأردن.

وأضاف المزروعي الأربعاء، أن المشروع يدعم زيادة حجم التجارة عبر الأردن، مستفيداً من موقعه الجغرافي المميز الذي يعزز دوره كممر إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.



وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تنظر بثقة إلى علاقتها مع الأردن، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستفضي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة تحقق مصالح البلدين.



ولفت إلى أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يُعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في الأردن خلال العشرين عاماً الماضية، معرباً عن سعادته بمساهمة دولة الإمارات في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في المملكة.