وزير الطاقة السوري في عمّان .. تزويد سوريا بالكهرباء والغاز ابرز الملفات

10:05 ص

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الطاقة السوري محمد بشير بازار الى عمّان في زيارة رسمية الى الاردن لعقد اجتماعات مع وزير الطاقة صالح الخرابشة . اضافة اعلان





ومن المتوقع ان تتضمن الاجتماعات بين الجانبين التي تُعقد اليوم عدد من الملفات المهمة ابرزها ملف الربط الكهربائي ونقل الغاز من الأردن إلى سوريا والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات الطاقة بين البلدين .



كما ستضم اللقاءات اليوم اجتماعات تبحث ملف المياه بحضور وزير المياه رائد أبو السعود مع الجانب السوري ، حيث سيلي الاجتماعات ايجاز صحفي مشترك .



وكان الخرابشة قال في تصريحات سابقة ان الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية، وانه وبناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت في اذار الماضي اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية بتمويل كامل من صندوق قطر للتنمية.