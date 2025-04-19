وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر بمحافظة معان. اضافة اعلان





وقال الخرابشة خلال الجولة إنّ "مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد يُعدّ ركيزة أساسية في البحث عن النفط والمصادر الطبيعية"، مرجحا أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني.



وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويأتي امتداداً لعدد من المشاريع السابقة في هذا المجال، إلا أن ما يميز هذا المشروع هو استخدامه لتقنيات حديثة عالية الدقة.



ولفت الخرابشة إلى أن هذه المرحلة من المشروع تركز على جمع البيانات اللازمة، ومن ثم العمل على تحليلها لاستخلاص النتائج التي ستشكّل خارطة الطريق للخطوات المقبلة.



وبحسب تقارير وزارة الطاقة، تبلغ مساحة مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد نحو 4285 كيلومتراً مربعاً، ويهدف إلى تحديد التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في المنطقة، تمهيداً لحفر آبار لاستكشاف النفط والغاز.



ويُنَفّذ المشروع من قِبل الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة (أركاس)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بموجب اتفاقية وقعتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشرين الأول من العام الماضي.



وبشأن كلفة المشروع، أوضح مدير البترول والصخر الزيتي في الوزارة، بهجت العدوان، أنها تبلغ 22 مليون دينار، مشيراً إلى أن مدة تنفيذه تمتد إلى 8 شهور، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال 24 شهراً، لتُطرح بعدها المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات المتخصصة في استكشاف النفط.



وأضاف العدوان أن المشروع سيوفر نحو 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله، ومن خلال المشاريع الجارية حالياً في منطقتي حقل حمزة وحقل السرحان، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يسهم المشروع في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، لا سيما من أبناء منطقة الجفر.