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وزير الطاقة: تجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الكهرباء

الطريق المؤدي إلى معبر جابر في المفرق الحدودي
الطريق المؤدي إلى معبر جابر في المفرق الحدودي
الجمعة، 03-01-2025 05:56 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الجمعة، إن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية- السورية.

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وأضاف الخرابشة أن البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.


وقال إنه بناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.

 
gnews

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