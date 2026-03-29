وزير الطاقة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأحد، أن أسعار المشتقات النفطية والغاز ارتفعت عالميًا نتيجة الوضع القائم في الإقليم.

وأضاف الخرابشة أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، أشار في مجلس الوزراء إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية سيكون تدريجيًا في السوق المحلي.



وأشار إلى أن الغاز المستورد من شركة نوبل توقف منذ بدء الحرب، وبناءً على ذلك يتم استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.



ولفت إلى أن استخدام الوقود البديل يكلف الشركة الوطنية ما يقارب 3 ملايين دينار يوميًا.