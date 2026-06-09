وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرؤية تشكل خريطة طريق للنمو المستدام وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبمناسبة عيد الجلوس الملكي، أكد الخرابشة مواصلة الوزارة جهودها في تنفيذ مستهدفات الرؤية ضمن قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، بما يعزز أمن التزود بالطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التحديث والتنمية، معرباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية عن اعتزاز الأسرة الواحدة في الوزارة بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وما تحقق في عهد جلالة الملك من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل
-
وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات
-
بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية
-
الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة
-
أمانة عمّان تحصد الوصافة في الحماية من الفيضانات عالمياً
-
سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو
-
ولي العهد يهنئ الملك بعيد الجلوس: حفظك الله وأدامك قائدا وسندا
-
المومني: ذكرى عيد الجلوس الملكي محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز