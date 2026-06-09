الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية
وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصل تنفيذ برامج التحديث الشامل، في مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.اضافة اعلان


وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرؤية تشكل خريطة طريق للنمو المستدام وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وبمناسبة عيد الجلوس الملكي، أكد الخرابشة مواصلة الوزارة جهودها في تنفيذ مستهدفات الرؤية ضمن قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، بما يعزز أمن التزود بالطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التحديث والتنمية، معرباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية عن اعتزاز الأسرة الواحدة في الوزارة بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وما تحقق في عهد جلالة الملك من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
 
 


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