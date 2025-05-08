وزير الطاقة : تعزيز استغلال الطاقة المتجددة يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن تعزيز استغلال الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً.

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وأكد الخرابشة خلال رعايته في الجامعة الالمانية الاردنية اليوم مؤتمر "حلول الطاقة المبتكرة" الذي ينظمه نادي مهندسي الطاقة في الجامعة بمشاركة متخصصين في مجال الطاقة من 16 جامعة اردنية ضرورة توفير مصادر تمويل للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تقليل تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة من خلال تكثيف البحث والتطوير وتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية.