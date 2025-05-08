الخميس 2025-05-08 04:49 م
 

وزير الطاقة : تعزيز استغلال الطاقة المتجددة يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً

وزير الطاقة والمعادن الدكتور صالح الخرابشة
الدكتور صالح الخرابشة
 
الخميس، 08-05-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن تعزيز استغلال الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً.

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وأكد الخرابشة خلال رعايته في الجامعة الالمانية الاردنية اليوم مؤتمر "حلول الطاقة المبتكرة" الذي ينظمه نادي مهندسي الطاقة في الجامعة بمشاركة متخصصين في مجال الطاقة من 16 جامعة اردنية ضرورة توفير مصادر تمويل للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تقليل تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة من خلال تكثيف البحث والتطوير وتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية.


وأوضح أن المنطقة العربية، بطبيعتها الصحراوية، تمتلك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتكون رائدة عالمياً عبر الاستغلال الأمثل لهذه المصادر، لافتا الى أن الطاقة تمثل قضية حيوية تؤثر مباشرة على التنمية المستدامة في الأردن، خاصة مع افتقار المملكة لمصادر طاقة تجارية محلية كافية، حيث تستورد 76 % من احتياجاتها، ما يكلف الموازنة 8 % من الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

 
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