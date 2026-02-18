وزير الطاقة: رصد 35 مليون دينار لزيادة الإنتاج في حقل غاز الريشة

وقال الخرابشة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك دعم للشركة خلال العامين المقبلين أيضا من أجل الاستثمار في تطوير الحقل واستخراج كميات أكبر من الغاز.
وأضاف أنه لا يوجد أي دخل للخزينة العامة من مبيعات غاز الريشة لأنه يجري إعادة استثماره مجددا في زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الإنتاج لا يزال متواضعا.
وأشار الخرابشة إلى أن شركة البترول الوطنية تعمل وفق امتياز وتقوم حاليا بتطوير حقل غاز الريشة وزيادة الكميات المستخرجة.
