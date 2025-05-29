الخميس 2025-05-29 05:35 م
 

وزير الطاقة: شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بـ30% من احتياجات المملكة

ل
جانب من الاحتفال
 
الخميس، 29-05-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بنحو 30 بالمئة من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، ما يجعلها واحدة من أكبر وأهم شركات الطاقة في الأردن.

اضافة اعلان


وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد بمثابة خارطة طريق للأردن، وتنظر إلى قطاع الطاقة كرافعة أساسية للقطاعات الأخرى وعمودا رئيسيا للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية مواجهة التحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص والتطلع لتحقيق العديد من الطموحات مستقبلا.


وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بالكامل من حقل الريشة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر الجهود التي تبذلها كوادر شركة البترول الوطنية.


جاء ذلك خلال حفل بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، الذي نظمته الشركة اليوم الخميس في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.


واستعرض الخرابشة خلال الحفل الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن محطة السمرا بدأت إنتاجها التجاري في عام 2005 عبر التوربين الغازي الأول بقدرة 100 ميغاواط، لتصل قدرتها الإنتاجية الحالية إلى 1241 ميغاواط كاستطاعة اسمية، واستطاعة إجمالية بلغت 1834 ميغاواط في عام 2025.


وأوضح أن المحطة تدار بكفاءة عالية من قبل كوادر وطنية، ويشكل أبناء محافظة الزرقاء جزءا كبيرا منهم، مما يعزز دور الشركة في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل.


من جانبه، أشاد مدير عام الشركة السمرا المهندس سامي الزواتين، بالإنجازات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها، حيث ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 12 ضعفا، مشيرا إلى أن المملكة شهدت تطورا بقطاع الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ال1هب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

فلسطين لافروف: الهجمات الإسرائيلية في غزة انتقام جماعي

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

خاص بالوكيل بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. وزير الاوقاف يفزع لسائق تعرض لجلطة بالسعودية - فيديو

جانب من الاحتفال

أخبار محلية بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أنباء عشيرة آل حداد

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة آل حداد

اتةاة

طب وصحة فقدان بعض الوزن في منتصف العمر يحمي من الوفاة المبكرة

قلب

طب وصحة زيت الخروع للوجه: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو



 
 





الأكثر مشاهدة