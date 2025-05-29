وزير الطاقة: شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بـ30% من احتياجات المملكة

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بنحو 30 بالمئة من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، ما يجعلها واحدة من أكبر وأهم شركات الطاقة في الأردن.

اضافة اعلان



وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد بمثابة خارطة طريق للأردن، وتنظر إلى قطاع الطاقة كرافعة أساسية للقطاعات الأخرى وعمودا رئيسيا للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية مواجهة التحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص والتطلع لتحقيق العديد من الطموحات مستقبلا.



وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بالكامل من حقل الريشة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر الجهود التي تبذلها كوادر شركة البترول الوطنية.



جاء ذلك خلال حفل بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، الذي نظمته الشركة اليوم الخميس في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.



واستعرض الخرابشة خلال الحفل الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن محطة السمرا بدأت إنتاجها التجاري في عام 2005 عبر التوربين الغازي الأول بقدرة 100 ميغاواط، لتصل قدرتها الإنتاجية الحالية إلى 1241 ميغاواط كاستطاعة اسمية، واستطاعة إجمالية بلغت 1834 ميغاواط في عام 2025.



وأوضح أن المحطة تدار بكفاءة عالية من قبل كوادر وطنية، ويشكل أبناء محافظة الزرقاء جزءا كبيرا منهم، مما يعزز دور الشركة في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل.