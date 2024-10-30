وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين

وبيّن الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن الذي عقد اليوم الأربعاء، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.
وقال، "نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.
وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تقليل الكلف، وتحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي نعمل على إنشائها في الأردن.
وأكد أن صناعة الهيدروجين الأخضر تُمثل فرصة ممتازة لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج وتطوير هذه الصناعة، إذ يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى لاستخدامها في قطاعات الطاقة والنقل.
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