وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أنه سيكون للأردن دور كبير في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحاً أن أنظار العالم كلها تتجه اليوم إلى تطوير هذه الصناعة لتكون في المستقبل بديل عن الوقود الأحفوري.

اضافة اعلان



وبيّن الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن الذي عقد اليوم الأربعاء، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.



وقال، "نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.



وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تقليل الكلف، وتحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي نعمل على إنشائها في الأردن.