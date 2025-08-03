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وزير الطاقة: فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 08:11 م
الوكيل الإخباري-    ناقش وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، مع ضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، تقارير إنجاز العمل المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي لشهر تموز 2025.اضافة اعلان


وأكد الخرابشة خلال اللقاء ضرورة الالتزام بالأوقات المُحددة لكل مبادرة في القطاعين، وأهمية التواصل المُستمر مع الشركاء المعنيين لإنجاز المهام المطلوبة دون أي تأخير.

وشدّد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية بهدف الوصول إلى النسبة المحددة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، وإيجاد فرص عمل في القطاعين، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للرؤية.

ودعا إلى تطوير البُنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في مشاريع الهيدروجين الأخضر والتعدين والطاقة المُتجددة.
 
 
gnews

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