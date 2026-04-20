وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

الوكيل الإخباري- أقرّت اللجنة التوجيهية العليا لـ فلس الريف، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر آذار الماضي، عبر الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية لـ 278 منزلاً وموقعاً، بكلفة إجمالية بلغت 944 ألف دينار.





وقال الخرابشة، الاثنين، إنّ اللجنة وافقت على حزمة من المشاريع والمواقع التي سيتم تزويدها بالتيار الكهربائي على حساب فلس الريف، حيث تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية مختلفة، وذلك في إطار التوسع في تقديم هذه الخدمة بموجب التعديلات التي أُقرت على أسس إيصال التيار الكهربائي.



وفي التفاصيل، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هشام المومني إن القرارات تشمل تجمعات سكانية مكوّنة من 5 منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 114 ألف دينار، إضافة إلى تجمعات مكوّنة من 3 منازل خارج حدود التنظيم بكلفة بلغت 179 ألف دينار.



وأضاف المومني أن القرارات شملت المنازل المنفردة الواقعة خارج حدود التنظيم والمستفيدة من شبكات قائمة بكلفة إجمالية بلغت 76 ألف دينار، إلى جانب شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، بكلفة إجمالية بلغت 13 ألف دينار دعماً للأسر ذات الدخل المحدود.



وبيّن أن قائمة الدعم تضمنت مشاريع زراعية تشمل مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 54 ألف دينار، وذلك في إطار دعم المزارعين وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية.



وأشار المومني إلى مساهمة فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية خارج حدود التنظيم، وفق الأسس المعتمدة، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من أبناء المنطقة، حيث بلغت قيمة الدعم لهذه المشاريع 150 ألف دينار.



ولفت إلى أن الدعم شمل المزارع التي تتضمن آباراً ارتوازية خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 239 ألف دينار، بهدف دعم القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن البرنامج أسهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع للقطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية، بكلفة إجمالية بلغت 55 ألف دينار، إضافة إلى رفع قدرات محطات التحويل التي أُنشئت على حساب فلس الريف خلال السنوات الـ 10 الماضية، لمعالجة ضعف التيار وتقليل الفاقد الكهربائي، بكلفة بلغت 8 آلاف دينار، كما شملت المشاريع إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة 18 ألف دينار، للتسهيل على المواطنين خلال فترات الليل.



وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أشار المومني إلى موافقة فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ 38 منزلاً من منازل الأسر العفيفة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دخلهم.







